Височенний градус напруги Ліги чемпіонів витримують не усі. Налаштування і зарядженість на гру нерідко грають з футболістами злий жарт. Часто це конвертується у грубі фоли, червоні картки та величезні проблеми. Пригадуємо п'ять найшвидших вилучень в історії ЛЧ і констатуємо – у жодному з випадків команда, що залишалася у меншості на стартових хвилинах, не змогла уникнути поразки.

Ектор Еррера (6:47)

22.10.2013. Порту – Зеніт – 0:1. Груповий етап.

Дивовижне вилучення, сформоване з двох епізодів. Перший – жорсткий, але виправданий фол Ектора Еррери на Халку. Другий – мікс необдуманих дій та прискіпливості італійського рефері Паоло Тальявенто. Стінка Порту розвалилася – Еррера вистрибнув з неї занадто швидко та отримав друге попередження за хвилину, яке перетворилося для нього на червону картку. Португальці тримали оборону протягом всієї гри, проте у кінцівці Зеніту вдалося забити переможний гол – відзначився Олександр Кержаков.

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Фредерік Дею (6:00)

09.12.1998. Ланс – Динамо – 1:3. Груповий етап.

У заключному турі групового турніру київське Динамо влаштовувала лише перемога на "Фелікс Боллар". Серйозність намірів українці підтвердили на перших хвилинах – Каха Каладзе ідеальною передачею виводив віч-на-віч з голкіпером Андрія Шевченка. Капітан Ланса Фредерік Дею пішов у ва-банк і постелився у підкаті – справедлива червона від Любоша Міхела!

Попри чисельну перевагу, "біло-сині" змогли пробити французів лише у другому таймі – відзначився Каладзе. Згодом рахунок подвоїв Владислав Ващук і виконав легендарне святкування із кумедною гримасою. Незабаром Владімір Шміцер один гол відіграв, проте останнє слово було за Динамо – Шевченко поставив фінальну крапку. У підсумку Динамо пробилося у чвертьфінал, де пройшло Реал. Лише у півфіналі геніальну команду Валерія Лобановського зупинила Баварія.

Крейг Белламі (5:59)

27.11.2002. Ньюкасл – Інтер – 1:4. Другий груповий етап.

Фото – chroniclelive.co.uk

Найбільш раннє у нашому топі. Воно відбулося у ті часи, коли тренерам дозволяли палити цигарки безпосередньо на лавці – принаймні, наставник Інтера Ектор Купер не соромився показово випускати дим. Зрештою, того вечора причин для хвилювання у тренера міланців було обмаль – його підопічні забили ще до червоної у суперника зусиллями Доменіко Морфео на 2-й хвилині.

На початку 2000-х Марко Матерацці ще не мав однозначного реноме провокатора, однак саме він став причиною історичного на той час вилучення. Водночас не варто заперечувати – Крейг Белламі ніколи не був тихим хлопцем. Не стримався валлієць і в матчі з Інтером. У боротьбі з Матерацці нападник Ньюкасла грубо порушив правила – цього було достатньо для арбітра Стефана Бре, який відправив у роздягальню футболіста господарів.

Белламі залишав поле зі сльозами на очах, а згодом назвав той момент одним з найгірших у кар'єрі.

Він повів себе безвідповідально і непрофесійно, через що постраждала команда. Ми з цим розберемося, – сухо й однозначно прокоментував ситуацію наставник "сорок" сер Боббі Робсон.

Уже згодом журналісти дізналися про дисциплінарні санкції – писали, що Белламі оштрафували на 6-місячну зарплату.

Валерьєн Ісмаель (5:52)

14.09.2004. Інтер – Вердер – 2:0. Груповий етап.

На самому початку зустрічі гості проґавили стрімку атаку Інтера і захиснику Вердера Валерьєну Ісмаелю (донедавна тренував нашого Євгена Чеберка в австрійському ЛАСКу) довелося збивати Адріано у штрафному майданчику. Як наслідок – червона плюс пенальті від Любоша Міхела. Чи виправдано? Певною мірою так, адже міланці удар з позначки не реалізували – Андреас Рейнке парирував постріл Крістіана Вієрі. Однак у глобальному плані бременцям довелося увесь матч оборонятися в меншості. Команда Томаса Шаафа не встояла і двічі пропустила від Адріано.

Олександр Кучер (3:59)

11.03.2015. Баварія – Шахтар – 7:0. Груповий етап.

Після нульової нічиєї на "Арені Львів" Шахтар їхав у Мюнхен з надією, яка згасла вже на третій хвилині. Олександр Кучер стелився у підкаті та розраховував вибити м'яч з-під ніг Маріо Гьотце, проте скосив суперника. Шотландець Вільям Коллум вирішив застосувати до "гірників" подвійне покарання – крім пенальті, відправив у роздягальню захисника донеччан.

Томас Мюллер реалізував одинадцятиметровий, а після цього на полі була лише одна команда. Того вечора Андрію Пятову довелося сім разів діставати м'яч із сітки власних воріт. "Звичайно, важко грати 90 хвилин в меншості проти однієї з найкращих команд світу. Вважаю, що я повністю винен в такому результаті", – мужньо прокоментував своє історичне вилучення Олександр Кучер.