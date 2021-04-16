Почути гімн Ліги чемпіонів – мрія кожного футболіста, а забити гол у найпрестижнішому клубному турнірі – найбільша радість. Бували моменти, коли шматок святкового пирога гольової ейфорії ЛЧ діставався навіть воротарям.

Футбольна історія знає воротарів, які мали неабиякий бомбардирський хист. Рожеріо Сені та Хосе Луїс Чілаверт не раз засмучували своїх колег по цеху та змушували їх витягати м'яч із сітки воріт.

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Але найпрестижніший клубний турнір – Ліга чемпіонів – може похизуватися лише кількома голами тих, хто здебільшого захищає ворота. Імена більшості цих щасливчиків не відомі широкому загалу, та це не зменшує цінності їхніх голів, а ейфорія, яку їм вдалося пережити, залишиться з ними на все життя.

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Елой Касальс

Виступи за андоррську команду – не найбільш перспективна нагода відзначитися у Лізі чемпіонів навіть польовим гравцям. Але голкіперу Санта-Коломи Елою Касальсу вдалося зробити неможливе.

У першому кваліфікаційному раунді ЛЧ сезону 2014/2015 вірменський Урарту мірявся силами з Санта-Коломою. У першому матчі андоррці здобули мінімальну перемогу – 1:0. Матч-відповідь складався краще вже для Урарту – у компенсований арбітром час рахунок на табло був 3:1.

На 90+4 хвилині суддя призначив штрафний у ворота господарів. Елой Касальс покинув свої володіння в надії допомогти партнерам.

Я просто пішов вперед, щоб підтримати товаришів, якось допомогти. Я навіть не уявляв, що зможу забити гол. Тепер я знаю, що неможливе можливо і варто завжди вірити у казку, – розповідав герой в інтерв'ю.

У хаосі в штрафному майданчику Касальсу вдалося підхопити м'яч та розстріляти ворота суперника. Історичний гол не лише подарував голкіперу незабутні емоції, а й вивів його команду в наступний етап турніру.

Ганс-Йорг Бутт

Німецький голкіпер був штатним пенальтистом у клубах, за які виступав, що дозволило йому неодноразово святкувати забиті голи. А от у Лізі чемпіонів його гольова історія склалася надзвичайно цікаво: усі три голи він забив з пенальті у ворота туринського Ювентуса, але у футболках різних німецьких клубів: Штутгарта, Байєра та Баварії.

Дуель воротаря проти воротаря – це кульмінація пенальті. Відчути смак перемоги над колегою – неймовірне відчуття, особливо це стосується Ліги чемпонів. Радість того моменту залишається з тобою на все життя, – поділився Бутт.

Схоже на те, що титул найрезультативнішого воротаря ЛЧ належатиме Бутту ще дуже довго, адже зараз немає воротаря, який би кинув виклик його досягненню.

Вінсент Еньяма

Нігерійський голкіпер теж любив засмутити колег з 11-метрової позначки. Вдалося йому відчути і смак гола у Лізі чемпіонів. Голкіпер Хапоеля з Тель-Авіва наважився пробити пенальті у ворота Зальцбурга у виїзному матчі раунду плей-офф.

Еньяма впевнено переграв Треммеля та записав своє ім'я в історії найпрестижнішого клубного турніру.

Сінан Болат

Турецький голкіпер увійшов не лише в історію Ліги чемпіонів, а й бельгійського Стандарда, кольори якого захищав з 2008 по 2013 рік.

У сезоні 2009/10 Стандарду для путівки у Лігу Європи потрібно було втримати нічию в останньому матчі групового етапу проти АЗ. Нідерландцям вдалося вийти вперед перед перервою – відзначився Ленс.

Вже у компенсований арбітром час команда з Льєжа отримала право на штрафний. Рятувати ситуацію пішов Болат – і не прогадав. Його влучний удар головою залишив Стандард у єврокубках.