Манчестер Сіті упевнено переміг в гостях ПСЖ з рахунком 2:1. Упевнено, передусім, за грою. Якщо у першому таймі переважали господарі поля, то після перерви Хосеп Гвардіола своєчасно припинив хронічні експерименти, дозволивши команді зіграти у свій футбол. Висока лінія оборони, інтенсивний пресинг, вертикальна та горизонтальна компактність умовних ланок, нищівний контрпресинг зрештою – сильні сторони "містян" були продемонстровані у всій красі.

Обидві команди підійшли до очного протистояння у оптимальному стані. Принаймні кадрових проблем не мав ні Гвардіола, ні Почеттіно. У без п'яти хвилин чемпіонів Англії взагалі не було жодних втрат, натомість у лазареті ПСЖ перебуває лише Бернат, який лікується вже 8 місяців та не є системотворчим гравцем.

ПСЖ – Ман Сіті: Зінченко як помилка і геніальний хід Гвардіоли – диво-камбек з диким вилученням у матчі 1/2 ЛЧ

ПСЖ – Манчестер Сіті – 1:2 (1:0)

Голи: Маркіньйос, 15 – Де Брюйне, 64, Марез, 71

ПСЖ: Навас – Баккер, Кімпембе, Маркіньйос, Флоренці – Верратті, Паредес (Еррера, 83), Гуйє – Неймар, Мбаппе, Ді Марія (Данілу, 80)

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу (Зінченко, 61), Діаш, Стоунз, Вокер – Родрі, Гюндоган, Сілва – Фоден, Де Брюйне, Марез

Попередження: Паредес, 70, Неймар, 74 – Канселу, 31, Де Брюйне, 86

Вилучення: Гуйє, 77

Базові тактичні схеми були умовними. Найбільш відповідними до функцій та зон діяльностей гравців є формації 4-3-3, але, звісно, у різних фазах структури команд змінювалися, часом маючи асиметричну форму. Якщо хтось ідентифікує схеми вчорашніх суперників як 4-2-3-1, то це також не далеко від істини.

У першому таймі Сіті грав нетипово для себе, практично відмовившись від високого пресингу. Гості зустрічали позиційні атаки суперника середнім блоком, підтримуючи структуру 4-3-3. Але це дозволяло Парижу вільно будувати свої атаки. Гравці англійського клубу незручно почувалися при нових методах оборони, чим і користалися господарі поля. Футболісти Парі Сен-Жермен ефективно взаємодіяли між лініями Ман Сіті.

У перші півгодини матчу це призводило до систематичних гольових моментів біля воріт Едерсона. За дебютні 30 хвилин ПСЖ повністю перестріляв гостей за ударами – 7:1. Під кінець тайму команда Гвардіоли вирівняла гру, тому що почала тиснути на опонента. А у перерві Пеп визнав власну тактичну помилку і ризикнув увімкнути проактивні методи оборони на повну потужність.

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Звісно, приклад виходу ПСЖ з-під тиску Баварії у матчі-відповіді 1/4 фіналу підказував, що підопічні Почеттіно спроможні впоратися з інтенсивним пресингом та покарати суперника швидкими атаками. Утім, з'ясувалося, що структура, інтенсивність та взагалі якість пресингу Манчестер Сіті – смертельна зброя проти цього ПСЖ.

Команда Гвардіоли максимально підняла лінію захисту і просто розчавила парижан на їхній половині поля. Дещо випадкові голи гостей можна вважати винагородою за ту якість гри, яку вони продемонстрували у другому таймі.

У фазі гри без м'яча ПСЖ перебудовувався на структуру 4-4-2. Ді Марія опускався у лінію півзахисту. Мбаппе і Неймар залишалися попереду.

У швидких атаках команди Почеттіно найбільш небезпечною комбінацією була проста передача на Неймара, який завжди намагався відкриватися між лініями, та блискавична атака простору Мбаппе і Ді Марії за спинами захисників Сіті.

Налагоджена структура позиційної гри та ефективний контрпресинг гостей у другому таймі майже не дозволяли господарям виходити у контратаки.

Канселу у цьому матчі виконував функції не фальшивого фулбека, а швидше – латераля. Португалець діяв по усьому флангу та підтримував ширину у завершальних фазах позиційних атак. Ліворуч за ширину відповідав вінгер Марез. Алжирець переважно створював небезпеку своїми зміщеннями до центру, у півпростір.

Родрі з Гюндоганом часто залишалися у центральній зоні, тоді як Сілва, Де Брюйне та Фоден постійно мінялися позиціями, відкриваючись між лініями. За великим рахунком, у третій фазі атаки Манчестер діяв за структурою 3-2-5.

Теплова мапа чудово відображає малюнок гри. Гості більше володіли м'ячем, а господарі намагалися діяти від оборони. Найбільш активні зони дій футболістів ПСЖ на власній третині поля – це наслідок коротких розіграшів від своїх воріт. Манчестер Сіті був дуже активним у півфлангах на половині поля суперника.

Щодо горизонтальних зон, то у ПСЖ більше атакувальних дій проходило на фланзі Флоренці та Ді Марії, а у команди Гвардіоли, попри традиційне намагання перевантажувати лівий півпростір та фланг, спостерігалася рівновага.

Після матчу Хосеп Гвардіола визнав, що стартовий план "містян" на гру був помилкою: "Ми чудово почали гру, але, пропустивши, відчули тиск. Для багатьох гравців це був перший півфінал ЛЧ, тому хлопці хотіли зіграти якнайкраще. Останні 10 хвилин першого тайму були непогані, а після перерви ми були блискучими у всіх аспектах. Ми забили два голи на виїзді. Через 6 днів нас чекає важка робота.

Іноді потрібно трохи розслабитися і бути собою. Те, що було в першому таймі, нормально: не хочеться втрачати м'яч, це сковує. Але потім ми змінили трохи наш пресинг, стали агресивнішими. Звичайно, нелегко грати проти Мбаппе, Неймара, Ді Марії.

Ми двічі забили і могли забити ще більше. Я задоволений грою, але позаду лише половина шляху. Далі на нас чекають ще 90 хвилин. ПСЖ – хороша команда, тому статися може, що завгодно. Проти Борусії Дортмунд ми пропустили, а потім відігралися. Сьогодні – теж. У другому таймі ми вже були собою. Нам вдається демонструвати свою гру, а по-іншому не виходить"

Нарешті! Гвардіола зрозумів, що йому не потрібно нічого зайвого вигадувати у великих матчах. Його Манчестер Сіті достатньо сильний, щоб диктувати умови будь-якому супернику.

Натомість Почеттіно визнав перевагу суперника і відзначив, що у Манчестері його команді потрібно сильно додавати: "Два різних тайми. У першому у нас все було добре. Ми створювали моменти і заслужили вести в рахунку. Але після перерви суперник був сильнішим за нас. Обидва голи були випадковими, але в цілому вони створили більше за нас. Тобто в підсумку кожен виграв по тайму.

Ми дуже розчаровані тим, що пропустили 2 м'ячі. У півфіналі таке складно прийняти, це по-справжньому боляче. Нам було складно протистояти Сіті у другому таймі. Вони діяли агресивніше, а ми важко повертали собі м'яч. У футболі потрібно вірити. Ми вирушимо до них у гості через 6 днів і постараємося перемогти, забити потрібну кількість голів".

Протистояння ПСЖ – Манчестер Сіті – це багато різних підтекстів. З одного боку, обидва клуби мають достатньо спільного – арабські власники та статус багатіїв. Однак, філософія розвитку команд у них кардинально відрізняється. Париж – символ орієнтування на індивідуальні якості зірок, неповноцінна (фінансовий фейр-плей заважає) копія "галактікос" початку XXI століття. Ман Сіті – академія футболу. Шейх Мансур зробив вибір на користь тренера, якому потрібно надавати усі важелі управління командою. Він будує фірмовий стиль та повинен залишити великий спадок після свого відходу.

Тобто, у півфіналі Ліги чемпіонів зустрілися антагоністи європейського футболу. Звісно, Почеттіно – авторитетний фахівець, і його команда завжди має цікавий план, але він формується в умовах конкретних обмежень. З Неймаром та Мбаппе дуже складно побудувати гру, яка б повністю відповідала найвищим тактичним стандартам сучасного футболу. Попереду у ПСЖ неймовірно талановиті футболісти, проте, якщо їх залишити без простору, або без м'яча, команда стикається з великими труднощами.

На мій суб'єктивний погляд, Манчестер Сіті – найкраща команда світу останнього п'ятиріччя. За інтегральним рівнем гри "містян" можна поставити в один ряд з Баварією, однак, якщо ми беремо дистанцію і стабільність, то нинішня команда Гвардіоли просто вражає. Щосезону Манчестер Сіті демонструє футбол височенного класу, впливає на формування трендів. Гвардіола фактично запровадив диктатуру у англійському футболі.

Скептики, думка яких переважно формується на результатах плей-офф Ліги чемпіонів, завжди вказують на вильоти Сіті у чвертьфіналах. Та хіба кубковий турнір ніколи не був оптимальною спробою виявлення найкращої команди. Хіба Тоттенхем Почеттіно або Ліон за останні п'ять років були кращими за Манчестер Сіті? Звісно, що ні.

Гвардіола – геній, але у нього, звісно, є свої недоліки. Він сповнений ентузіазму та генерує ідеї. У нього немає проблем з тимбілдінгом та мотивацією. Мабуть, його єдиним великим недоліком є невпевненість. Він сумнівається у прийнятті того чи іншого рішення. Це факт, про який говорить сам Хосеп. Саме його сумніви коштували команді поразок у минулорічних розіграшах Ліги чемпіонів. У перерві паризького матчу тренер Сіті прийняв одне з найважливіших рішень сезону – відмовився від плану на гру та повернувся до базових принципів своєї команди.

Чи приведе футбол без форвардів з асиметричними функціями фулбеків і оригінальною побудовою лавольпіани до довгоочікуваного третього кубка ЛЧ Гвардіоли, покаже час. Але те, що перед матчами відповідями 1/2 фіналу Манчестер Сіті є явним фаворитом – факт. Головне, щоб Пеп знову не намагався дивувати світ і не зраджував своїм відлагодженим механізмам.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

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