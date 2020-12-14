Неймар опубликовал совместное фото с Месси и анонсировал встречу с лидером Барселоны
21:26 - Читати українською
Два товарища получили шанс вновь встретиться на футбольном поле.
Форвард ПСЖ не избегает возможности вспомнить о своей дружбе с Лионелем Месси, потому жеребьевка пар 1/8 финала Лиги чемпионов также не стал исключением.
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"Скоро увидимся, мой друг", – написал бразилец в Instagram под общей фотографией с Месси.
В плей-офф ЛЧ ПСЖ снова сразится с Барселоной. Напомним, недавно Неймар заявил, что мечтает снова сыграть с Лионелем в одной команде, что спровоцировало волну слухов о возможном трансфере форварда Барсы в ПСЖ.
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