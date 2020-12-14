Форвард ПСЖ не избегает возможности вспомнить о своей дружбе с Лионелем Месси, потому жеребьевка пар 1/8 финала Лиги чемпионов также не стал исключением.

Неймар признался, что плакал не из-за жуткой травмы в матче с Лионом

"Скоро увидимся, мой друг", – написал бразилец в Instagram под общей фотографией с Месси.

В плей-офф ЛЧ ПСЖ снова сразится с Барселоной. Напомним, недавно Неймар заявил, что мечтает снова сыграть с Лионелем в одной команде, что спровоцировало волну слухов о возможном трансфере форварда Барсы в ПСЖ.

Барселона обирає президента: топ-5 кандидатів з великим фаворитом – Райола, Холанд, Неймар і ляпас для Хаві