Форвард ПСЖ вспомнил свой неутешительный опыт с травмами, поэтому боялся снова надолго загреметь в лазарет.

"Эти слезы вызваны болью, безнадежностью, страхом, тревогой, операцией, костылями и другими плохими воспоминаниями.

Неймар избежал перелома после ужасного фола игрока Лиона

Могло быть и хуже, но Бог снова спас меня от чего-то серьезного. Время поправляться, чтобы вернуться как можно скорее", – написал Неймар на своей странице в Instagram.

Напомним, в конце поединка ПСЖ – Лион (0:1) хавбек гостей Тьяго Мендес в жестком подкате снес Неймара, бразилец покидал поле на носилках со слезами на глазах. К счастью, форвард избежал перелома.

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