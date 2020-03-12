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Неймар эффектным финтом удивил звезд Боруссии – момент дня в Лиге чемпионов

09:49 254 Читати українською
Неймар эффектным финтом удивил звезд Боруссии – момент дня в Лиге чемпионов
Неймар / CBS Sports

Звезда ПСЖ Неймар стал главный героем второго матча против дортмундской Боруссии в 1/8 финала Лиги чемпионов.

28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
 
Эмре Джан 88’
28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
88’ Эмре Джан

Кроме забитого гола на 28 минуте, Неймар стал главным героем нескольких эффектных эпизодов. Во втором тайме он красивым финтом на скорости изменил направление атаки ПСЖ, освободившись из-под опеки Джейдона Санчо и Акселя Витселя. Этот момент признан лучшим за вчерашний игровой день Лиги чемпионов.

ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, ПСЖ обыграл Боруссию со счетом 2:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше турнира Неймар сыграл 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ – Неймар забил победный, заработал удаление и высмеял Холанда

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Видеоновости Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Дортмунд Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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