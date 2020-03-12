Неймар эффектным финтом удивил звезд Боруссии – момент дня в Лиге чемпионов

Звезда ПСЖ Неймар стал главный героем второго матча против дортмундской Боруссии в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Кроме забитого гола на 28 минуте, Неймар стал главным героем нескольких эффектных эпизодов. Во втором тайме он красивым финтом на скорости изменил направление атаки ПСЖ, освободившись из-под опеки Джейдона Санчо и Акселя Витселя. Этот момент признан лучшим за вчерашний игровой день Лиги чемпионов.

ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

Напомним, ПСЖ обыграл Боруссию со счетом 2:0 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше турнира Неймар сыграл 4 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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