"Я вырос в городе, где очень любят футбол. В моей семье не было больших финансовых возможностей. Отец с детства начал настраивать меня, что нужно играть в футбол, что это может помочь мне в будущем. Так я начал любить футбол.

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Я рад тому, чего мне удалось достичь в моих предыдущих командах, но я всегда хочу больше. Я не чувствую себя еще реализованным и удовлетворенным на все 100%. Хочу вместе с одноклубниками и персоналом пройти с «Шахтером» как можно дальше в Лиге чемпионов, выиграть УПЛ, Суперкубок Украины и Лигу Европы", – сказал Марлон в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Марлон стал одним из трех новичков Шахтера в летнее межсезонье, подписав с дончанами пятилетний контракт.

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