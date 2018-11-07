Наполі – ПСЖ – 1:1 – відео голів та огляд матчу

ПСЖ на виїзді зіграв у нічию з Наполі у 4 турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів матчу Наполі – ПСЖ на сайті "Футбол 24".

Хуан Бернат вивів ПСЖ вперед наприкінці першого таймі. Однак в середині другої половини Лоренцо Інсіньє відновив рівновагу, реалізувавши пенальті.

Наполі та ПСЖ розписали яскраву нічию в Лізі чемпіонів

Після 4 турів Наполі з 6 очками наздогнав Ліверпуль на вершині групи С. ПСЖ, маючи на один бал менше, перебуває на 3 місці.

Ліга чемпіонів, 4 тур

Наполі – ПСЖ – 1:1

Голи: Інсіньє, 62 (пен) – Бернат, 45+2