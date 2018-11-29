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Наполи – Црвена Звезда – 3:1 – видео голов и обзор матча

11:01 34 Читати українською
Наполи – Црвена Звезда – 3:1 – видео голов и обзор матча
Наполи – Црвена Звезда – 3:1 – видео голов и обзор матча / твиттер Наполи

Итальянский Наполи на своем поле переиграл сербскую Црвену Звезду и вышел в лидеры группы B Лиги чемпионов. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Лига чемпионов, 5 тур, группа C

Наполи – Црвена Звезда – 3:1

Голы: Гамшик, 11, Мертенс, 33, 52 – Эль Фарду Бен, 57

Уже со старта поединка Наполи взялся подтверждать статус фаворита противостояния. На 11-й минуте Гамшик переправил мяч в сетку после подачи углового. А потом Мертенс в одно касание классно переправил мяч в сетку ворот после прострела слева.

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На старте второго тайма Гамшик и Мертенс организовали третий забитый мяч. Словак пасом из центрального круга вывел бельгийца на оперативный простор, а тот спокойно переиграл голкипера. А еще через 5 минут Эль Фарду Бен установил окончательный счет поединка, забив утешительный для сербов мяч.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига чемпионов5 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Црвена Звезда: Среда 28 ноября 2018

Наполи
Матч окончен
3 : 1
Црвена Звезда
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