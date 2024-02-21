Наполи принимает Барселону в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Наполи – Барселона стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Наполи – Барселона: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Встречаются действующие чемпионы Италии и Испании, которые сейчас находятся в кризисе. Наполи идет на 9 месте в Серии А и только что второй раз за сезон сменил тренера. Барселона проигрывает Реалу 8 очков в Ла Лиге, а Хави заявил, что в конце сезона уходит из клуба.

Стартовые составы команд

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера – Замбо-Ангисса, Лоботка, Каюсте – Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Запасные: Контини, Голлини, Натан, Руй, Траоре, Симеоне, Линдстрём, Маццокки, Эстигор, Распадори.

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Мартинес, Канселу – де Йонг, Кристенсен, Гюндоган – Ямал, Левандовски, Педри.

Запасные: Пенья, Астралага, Рафинья, Фелиш, Ромеу, Роке, Роберто, Касадо, Лопес, Кубарси, Гиу, Форт.