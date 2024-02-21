Наполі приймає Барселону в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Наполі – Барселона стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Наполі – Барселона: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Зустрічаються чинні чемпіони Італії та Іспанії, які зараз перебувають у кризі. Наполі йде на 9 місці в Серії А та щойно вдруге за сезон змінив тренера. Барселона програє Реалу 8 очок в Ла Лізі, а Хаві заявив, що в кінці сезону йде з клубу.

Стартові склади команд

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера – Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте – Політано, Осімхен, Кварацхелія.

Запасні: Контіні, Голліні, Натан, Руй, Траоре, Сімеоне, Ліндстрьом, Маццоккі, Естігор, Распадорі.

Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу – де Йонг, Крістенсен, Гюндоган – Ямал, Лєвандовскі, Педрі.

Запасні: Пенья, Астралага, Рафінья, Феліш, Ромеу, Роке, Роберто, Касадо, Лопес, Кубарсі, Гіу, Форт.