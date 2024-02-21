Наполі – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Наполі приймає Барселону в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Наполі – Барселона стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.
Наполі – Барселона: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Зустрічаються чинні чемпіони Італії та Іспанії, які зараз перебувають у кризі. Наполі йде на 9 місці в Серії А та щойно вдруге за сезон змінив тренера. Барселона програє Реалу 8 очок в Ла Лізі, а Хаві заявив, що в кінці сезону йде з клубу.
Стартові склади команд
Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера – Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте – Політано, Осімхен, Кварацхелія.
Запасні: Контіні, Голліні, Натан, Руй, Траоре, Сімеоне, Ліндстрьом, Маццоккі, Естігор, Распадорі.
Барселона: тер Штеген – Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу – де Йонг, Крістенсен, Гюндоган – Ямал, Лєвандовскі, Педрі.
Запасні: Пенья, Астралага, Рафінья, Феліш, Ромеу, Роке, Роберто, Касадо, Лопес, Кубарсі, Гіу, Форт.