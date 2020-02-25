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Наполи – Барселона: Мертенс догнал Гамшика на вершине списка лучших бомбардиров "адзурри"

25 февраля 23:30 68 Читати українською
Наполи – Барселона: Мертенс догнал Гамшика на вершине списка лучших бомбардиров "адзурри"
Дрис Мертенс / твиттер Наполи

Форвард итальянского Наполи Дрис Мертенс в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской Барселоны повторил историческое достижение своего экс-одноклубника Марека Гамшика.

30’ Дрис Мертенс
 
Антуан Гризманн 57’
Артуро Видаль 89’
30’ Дрис Мертенс
57’ Антуан Гризманн
89’ Артуро Видаль

Бельгиец забил Барселоне и стал лучшим бомбардиром "партенопейцев" в истории, сообщает Opta Sports.

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Это звание Мертенс пока будет делить со словаком Гамшиком. У обоих исполнителей по 121 мячу в составе Наполи. Этот дуэт опережает легендарного Диего Марадону, забившего в голубой футболке 115 голов.

Отметим, что Дрис Мертенс перебрался на Сан-Паоло летом 2013-го из нидерландского ПСВ. Его трансфер обошелся в 9,5 млн евро.

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Наполи - Барселона Лига чемпионов Диего Марадона Диего Марадона Рекорды Наполи Наполи Марек Гамшик Марек Гамшик Дрис Мертенс Дрис Мертенс
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