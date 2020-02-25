Наполи – Барселона: Мертенс догнал Гамшика на вершине списка лучших бомбардиров "адзурри"

Форвард итальянского Наполи Дрис Мертенс в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской Барселоны повторил историческое достижение своего экс-одноклубника Марека Гамшика.

Бельгиец забил Барселоне и стал лучшим бомбардиром "партенопейцев" в истории, сообщает Opta Sports.

Наполи – Барселона: Месси поднялся в топ-5 гвардейцев Лиги чемпионов – впереди три легенды Реала

Это звание Мертенс пока будет делить со словаком Гамшиком. У обоих исполнителей по 121 мячу в составе Наполи. Этот дуэт опережает легендарного Диего Марадону, забившего в голубой футболке 115 голов.

Отметим, что Дрис Мертенс перебрался на Сан-Паоло летом 2013-го из нидерландского ПСВ. Его трансфер обошелся в 9,5 млн евро.