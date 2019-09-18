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Наполи - Ливерпуль: два фаната "красных" стали жертвами нападения в Неаполе

00:31 18 Читати українською
Наполи - Ливерпуль: два фаната "красных" стали жертвами нападения в Неаполе
Фанаты Ливерпуля / Reuters

Накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов Наполи – Ливерпуль болельщики английского клуба подверглись нападению со стороны итальянских фанатов.

82’ Дрис Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте
 
82’ Дрис Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте

По сообщениям полиции Мерсисайда, в Неаполе двое мужчин получили ранения, но после оказания первой помощи смогли отправиться на матч, информирует Sky Sports.

Наполи – Ливерпуль – видео голов

"Около 18:00 несколько мужчин на скутерах приблизились к фанатам, прежде чем напасть на них. Двое мужчин из Великобритании, в возрасте 26 и 46 лет, получили поверхностные порезы и ссадины на голове. Затем им оказали первую помощь, после чего они смогли посетить матч.

Местная полиция осведомлена об инциденте и полиция Мерсисайда работает с коллегами из полиции Неаполя, чтобы помочь гарантировать безопасность на матче Лиги чемпионов", – сообщается в заявлении полицейских.

Отметим, что Ливерпуль на выезде уступил Наполи (0:2) благодаря голам Мертенс и Фернандо Льоренте.

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Ливерпуль Ливерпуль Наполи Наполи Лига чемпионов футбольные фанаты Наполи - Ливерпуль
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