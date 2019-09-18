Наполі – Ліверпуль: два фанати "червоних" стали жертвами нападу в Неаполі

Напередодні матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі – Ліверпуль вболівальники англійського клубу зазнали нападу з боку італійських фанатів.

За повідомленнями поліції Мерсисайда, в Неаполі двоє чоловіків отримали поранення, але після надання першої допомоги змогли відправитися на матч, інформує Sky Sports.

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"Близько 18:00 кілька чоловіків на скутерах наблизилися до фанатів, перш ніж напасти на них. Двоє чоловіків з Великобританії, віком 26 і 46 років, отримали поверхневі порізи і садна на голові. Потім їм надали першу допомогу, після чого вони змогли відвідати матч.

Місцева поліція обізнана про інцидент і поліція Мерсисайда працює з колегами з поліції Неаполя, щоб допомогти гарантувати безпеку на матчі Ліги чемпіонів", – йдеться в заяві поліцейських.

Відзначимо, що Ліверпуль на виїзді поступився Наполі (0:2) завдяки голам Дріса Мертенса та Фернандо Льоренте.

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