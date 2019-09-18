toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Наполі – Ліверпуль: два фанати "червоних" стали жертвами нападу в Неаполі

00:28 111 Читать на русском
Наполі – Ліверпуль: два фанати "червоних" стали жертвами нападу в Неаполі
Фанати Ліверпуля / Reuters

Напередодні матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі – Ліверпуль вболівальники англійського клубу зазнали нападу з боку італійських фанатів.

82’ Дріс Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте
 
82’ Дріс Мертенс
90+2’ Фернандо Льоренте

За повідомленнями поліції Мерсисайда, в Неаполі двоє чоловіків отримали поранення, але після надання першої допомоги змогли відправитися на матч, інформує Sky Sports.

Наполі – Ліверпуль – відео голів

"Близько 18:00 кілька чоловіків на скутерах наблизилися до фанатів, перш ніж напасти на них. Двоє чоловіків з Великобританії, віком 26 і 46 років, отримали поверхневі порізи і садна на голові. Потім їм надали першу допомогу, після чого вони змогли відвідати матч.

Місцева поліція обізнана про інцидент і поліція Мерсисайда працює з колегами з поліції Неаполя, щоб допомогти гарантувати безпеку на матчі Ліги чемпіонів", – йдеться в заяві поліцейських.

Відзначимо, що Ліверпуль на виїзді поступився Наполі (0:2) завдяки голам Дріса Мертенса та Фернандо Льоренте.

Ліга чемпіонів: Наполі у рідних стінах здобув перемогу над Ліверпулем

blog_ava
Вест Хем розписав нічию з Астон Віллою – провальні 60 хвилин Ярмоленка, стримані оцінки преси та привід для оптимізму
17 вересня
5646
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Наполі Наполі Ліга чемпіонів футбольні фанати Наполі - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
33
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук