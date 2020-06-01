"Мы заставим их страдать физически": экс-одноклубник Шевченко вспомнил унижение дерзкой Барселоны Кройфа в финале ЛЧ

Легенда Милана Деметрио Альбертини поделился воспоминаниями о разгроме Барселоны (4:0) в финале Лиги чемпионов 1993/94.

"Радость, которую мы почувствовали, была огромной. Мы выиграли матч в тот момент, когда нас впервые считали аутсайдером из-за отсутствия двух ключевых центральных защитников – Костакурты и Барези. Утром перед матчем мы увидели, что в газетах Кройф позировал с трофеем для фотографии. Это так нас взволновало, что мы уже знали – никогда не проиграем этот матч.

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У меня есть еще одно воспоминание о финале. Когда мы собирались выйти из туннеля, я оглянулся и заметил, что все игроки Барселоны очень низкие. Мы сказали друг другу, что по крайней мере заставим их страдать физически. Мы были очень заряжены и подготовили каждую мелочь", – приводит слова Альбертини Football Italia.

Напомним, Милан в Афинах разбил Барселону 4:0, оформив свой пятый трофей Лиги чемпионов. Следующего "ушастого" пришлось ждать 9 лет, когда команду пополнили Андрей Шевченко и другие звезды.

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