"Ми змусимо їх страждати фізично": екс-одноклубник Шевченка пригадав приниження зухвалої Барселони Кройфа у фіналі ЛЧ

Легенда Мілана Деметріо Альбертіні поділився спогадами про розгром Барселони (4:0) у фіналі Ліги чемпіонів 1993/94.

"Радість, яку ми відчули, була величезною. Ми виграли матч в той момент, коли нас вперше вважали аутсайдером через відсутність двох ключових центральних захисників – Костакурти і Барезі. Вранці перед матчем ми побачили, що в газетах Кройф позував з трофеєм для фотографії. Це так нас схвилювало, що ми вже знали – ніколи не програємо цей матч.

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У мене є ще один спогад про фінал. Коли ми збиралися вийти з тунелю, я озирнувся і помітив, що всі гравці Барселони дуже низькі. Ми сказали один одному, що принаймні змусимо їх страждати фізично. Ми були дуже заряджені і підготували кожну дрібницю", – наводить слова Альбертіні Football Italia.

Нагадаємо, Мілан в Афінах розтрощив Барселону 4:0, оформивши свій п'ятий трофей Ліги чемпіонів. Наступного "вухатого" довелося чекати 9 років, коли команду поповнили Андрій Шевченко та інші зірки.

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