Валенсия надеется пригласить 52-летнего бразильца, сообщает Marca.

ПСЖ объявил о приходе Кампоса

Одиозный владелец "летучих мышей" Питер Лим проводит очередную революцию. Тренером назначили Дженнаро Гаттузо, а теперь нужно найти именитого спортдира. Леонардо выглядит достойным вариантом, хотя за три года в ПСЖ так и не достиг главной цели – победы в ЛЧ. Бразилец прекрасно знает Гаттузо и не чужой Валенсии, за которую в свое время отыграл 2 сезона.

Пока Леонардо не принял окончательного решения. Функционер планировал работать на родине, чтобы быть ближе к семье, но упорный Лим может привести его на Месталью.

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