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"Мы доминировали против Ливерпуля", – Мальдини вспомнил стамбульский финал

07:30 17 Читати українською
"Мы доминировали против Ливерпуля", – Мальдини вспомнил стамбульский финал
Паоло Мальдини / соцсети

Экс-защитник Милана Паоло Мальдини вспомнил легендарный матч Ливерпуля и Милана в Стамбуле.

"В течение своей карьеры я проиграл 3 финала Лиги чемпионов, но самое болезненное поражение было в Стамбуле, потому что я думал, что это мой последний финал. Если бы удержали нужный счет, это была бы замечательная победа. Так случилось, что судьба дала мне еще один шанс в Афинах 2 года спустя.

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Слово "Ливерпуль" заставляет меня больше думать о первом финале, чем втором. Мы вели в счете 3:0, я забил на 40-й секунде, мы доминировали 110 минут из 120, но не смогли выиграть. Это напоминает мне, насколько сильным может быть футбол.

Я смог пересмотреть этот поединок только через год, и я увидел только то, как прекрасно мы играем. Мы доминировали 90% матча.

Моя игра в Афинах в 2007 году была авантюрой, ведь я имел проблемы с коленом. Однако я знал, что это мой последний шанс выиграть Лигу чемпионов, и я сделал все, чтобы сыграть", – сказал Мальдини DAZN.

13 лет назад Ливерпуль выиграл финал Лиги чемпионов-2005, проигрывая Милану 0:3

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Лига чемпионов Паоло Мальдини Ливерпуль Ливерпуль Милан Милан
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