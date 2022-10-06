Мудрик пристыдил звезду Реала, Трубин – "непробиваемый": Шахтеру навредила Осасуна или Так не играют даже в PlayStation
23:25 - Читати українською
Реал прогнозируемо обыграл Шахтер, но две звезды "горняков" привлекли к себе внимание испанских СМИ.
завершено
13’ Родриго
28’ Жуниор Винисиус
Александр Зубков 39’
13’ Родриго
28’ Жуниор Винисиус
39’ Александр Зубков
Донецкий Шахтер не смог сотворить сенсацию в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Горняки", в стартовом составе которых вышло 11 украинцев, проиграли на Сантьяго Бернабеу мадридскому Реалу.
Невероятную игру Анатолия Трубина, совершившего 11 сейвов и получившего прозвище "непробиваемый" от испанской прессы, обсудили с редактором "Футбол 24" Владимиром Лесько.
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