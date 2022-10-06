Реал прогнозируемо обыграл Шахтер, но две звезды "горняков" привлекли к себе внимание испанских СМИ.

Михаил Мудрик в игре с Реалом / AP

Донецкий Шахтер не смог сотворить сенсацию в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Горняки", в стартовом составе которых вышло 11 украинцев, проиграли на Сантьяго Бернабеу мадридскому Реалу.

Невероятную игру Анатолия Трубина, совершившего 11 сейвов и получившего прозвище "непробиваемый" от испанской прессы, обсудили с редактором "Футбол 24" Владимиром Лесько.