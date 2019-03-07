Моуринью расхвалил VAR после матча ПСЖ – Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал решение арбитра Дамира Скомина назначить пенальти в ворота ПСЖ на 90+4-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Думаю, пенальти был назначен верно. Без просмотра повтора судья мог принять и другое решение, но система VAR пришла на помощь.

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В этом году УЕФА принял серьезное решение, решив ввести систему "Видеопомощь арбитру". Ранее в сложных ситуациях судьям приходилось полагаться исключительно на себя, сейчас же им помогают высокие технологии.

Думаю, перед тем как принять решение, судьи досконально все обсудили и в итоге вынесли вердикт", – цитирует Моуринью RT.

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