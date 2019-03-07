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Моурінью розхвалив VAR після матчу ПСЖ – Манчестер Юнайтед

18:41 174 Читать на русском
Моурінью розхвалив VAR після матчу ПСЖ – Манчестер Юнайтед
Жозе Моурінью / фото із соцмереж

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував рішення арбітра Даміра Скоміни призначити пенальті у ворота ПСЖ на 90+4-й хвилині матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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"Думаю, пенальті був призначений вірно. Без перегляду повтору суддя міг прийняти й інше рішення, але система VAR прийшла на допомогу.

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Цього року УЄФА прийняла серйозне рішення, вирішивши запровадити систему "Відеодопомога арбітру". Раніше в складних ситуаціях суддям доводилося покладатися виключно на себе, зараз же їм допомагають високі технології.

Думаю, перед тим як прийняти це рішення, судді досконально все обговорили і в підсумку винесли вердикт", – цитує Моурінью RT.

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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ - Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Дамір Скоміна Дамір Скоміна Відеоасистент арбітра (VAR)
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