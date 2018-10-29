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Моуринью: Бонуччи и Кьеллини могли бы преподавать образцовую защиту в Гарварде

24 октября 12:33 176 Читати українською
Моуринью: Бонуччи и Кьеллини могли бы преподавать образцовую защиту в Гарварде
Жозе Моуринью / Sky Sports

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью прокомментировал поражение от Ювентуса в 3 туре Лиги чемпионов.

"С момента жеребьевки мы знали, что будем соревноваться с Валенсией за второе место в группе. Сегодня мы играли против одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов и сделали все, что было в наших силах. Но мы могли зацепиться за другой результат, особенно учитывая нашу игру во втором тайме.

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Мы не сделали этого во многом благодаря Бонуччи и Кьеллини. Они могли бы выступать в Гарварде, давать уроки по образцовой защите. Фантастика, просто фантастика. У Ювентуса таланты по всему полю.

Ювентус становится чемпионом семь лет. Мне кажется, семь лет подряд. Два финала Лиги чемпионов в последние четыре-пять лет, и они все равно не довольны тем, что имеют. У них были Игуаин, Манджукич, Дибала, но они хотят большего, им нужен Роналду.

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У меня не было реальных возможностей для усиления атаки. Феллаини не мог нам помочь. Все наши травмы – следствие игр сборных. Мактоминай – сборная. Феллаини – сборная. Лингард – сборная. Алексис – сборная. Все повредились в национальных командах", – цитирует Моуринью Sky Sports.

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Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вторник 23 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 1
Ювентус
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