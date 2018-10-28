Моурінью: Бонуччі та К'єлліні могли б викладати зразковий захист у Гарварді

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью прокоментував поразку від Ювентуса у 3 турі Ліги чемпіонів.

"З моменту жеребкування ми знали, що будемо змагатись з Валенсією за друге місце в групі. Сьогодні ми грали проти одного з головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів і зробили все, що було в наших силах. Але ми могли зачепитися за інший результат, особливо враховуючи нашу гру в другому таймі.

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Ми не зробили цього багато в чому завдяки Бонуччі і К'єлліні. Вони могли б виступати в Гарварді, давати уроки по зразковому захисту. Фантастика, просто фантастика. У Ювентуса таланти по всьому полю.

Ювентус стає чемпіоном сім років. Мені здається, сім років поспіль. Два фінали Ліги чемпіонів в останні чотири-п'ять років, і вони все одно не задоволені тим, що мають. У них були Ігуаїн, Манджукіч, Дибала, але вони хочуть більшого, їм потрібен Роналду.

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У мене не було реальних можливостей для посилення атаки. Феллаїні не міг нам допомогти. Всі наші травми – наслідок ігор збірних. Мактомінай – збірна. Феллаїні – збірна. Лінгард – збірна. Алексіс – збірна. Всі пошкодилися в національних командах", – цитує Моурінью Sky Sports.