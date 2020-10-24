После поражения от Шахтера в Лиге чемпионов (2:3) лидер Реала Лука Модрич вспомнил, как едва не оказался в донецком клубе.

"Предложение перейти в донецкий Шахтер? Это было очень давно и этого не случилось. Я просто хотел играть в Европе, это единственная причина, почему этот трансфер не состоялся", – заявил Модрич в комментарии Shakhtar TV.

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Шахтер интересовался Лукой, когда он выступал еще за загребское Динамо (2003-2008 годы). В 2008-м в то время перспективного молодого хорвата подписал Тоттенхэм.

Напомним, Модрич удостоился награды "Золотой мяч-2018".

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