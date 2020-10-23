Хавбек Реала Лука Модрич получил хоть какую-то радость после провального старта в Лиге чемпионов.

Пушка хорвата Шахтеру признана лучшим голом в первом туре Лиги чемпионов, информирует Twitter УЕФА.

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Модрич легко обошел двух оппонентов и с 25 метров попал точно в девятку, не оставив шансов Трубину. Правда, Реал уже проигрывал 0:3, поэтому шедевр Луки только сократил отставание. Винисиус забил второй мяч "сливочных", но не более – сенсационное поражение 2:3.

Напомним, другими претендентами на звание автора гола недели были Толиссо (Бавария), Гомес (Аталанта) и Рамирес (Краснодар).

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