Після поразки від Шахтаря у Лізі чемпіонів (2:3) лідер Реала Лука Модріч пригадав, як ледь не опинився у донецькому клубі.

"Пропозиція перейти у донецький Шахтар? Це було дуже давно і цього не трапилось. Я просто хотів грати в Європі, це єдина причина, чому цей трансфер не відбувся", – заявив Модріч у коментарі Shakhtar TV.

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Шахтар цікавився Лукою, коли він виступав ще за загребське Динамо (2003-2008 роки). У 2008-му на той час перспективного молодого хорвата підписав Тоттенхем.

Нагадаємо, Модріч удостоївся нагороди "Золотий м'яч-2018".

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