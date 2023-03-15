"Фабиньо прав, когда говорит, что Реал чувствует запах крови. Это клуб огромного масштаба. Не могу сказать ничего плохого. Уважаю этот клуб всем сердцем. Реал имеет прекрасный состав. Модрич может играть до 45 лет, как и Бензема. А еще есть молодежь.

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Речь идет о большом клубе, но мы знаем несколько вещей, которые могут усилить наши позиции. Мы видели матчи Реала в чемпионате. Эта команда не меняется, она хороша во всем. Без разницы, кто выходит в старте, какую тактику выбирают. Проблема не в том, на что они способны. Мы знаем, как хорош Реал, это одна из лучших команд мира. Конечно, мы попробуем. Но вы думаете, что здесь уже ничего не попишешь, и это нормально" – цитирует тренер Marca.

Напомним, что мадридский Реал сыграет против Ливерпуля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 15 марта. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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