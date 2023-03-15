"Нам нужно сохранять хладнокровие. Мы сделаем все, чтобы насладиться игрой, посмотрим, сможем ли мы перевести игру в дополнительное время или даже забить больше и выбить Реал. Это действительно сложно, нам нужно играть разумно.

Маттеус не верит в камбэк Ливерпуля и оценил шансы Лейпцига против Манчестер Сити.

Реал слышит запах крови. Если дать им возможность, они пойдут и забьют. Это мы увидели в первом матче. Нам нужно извлечь урок из этого и стараться играть менее открыто. Нам нечего терять – все ждут победы и прохода дальше от Реала. Но у нас есть ответственность. Мы – Ливерпуль. У этой команды и футболистов хороший опыт, например, с Барселоной в 2019 году, когда удалось изменить результат противостояния [после поражения 0:3]. Мы знаем, что это возможно.

Винисиус переживает ошеломляющее время в карьере. Он – один из главных игроков Реала. В первом матче он показал, почему находится на таком уровне, особенно в случае первого гола. Остановить его – это трудная задача", – проанализировал шансы мерсисайдцев Фабинью перед игрой с мадридской командой.

Ливерпуль встретится с Реалом 15 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Заметим, что первый матч закончился разгромом английской команды от "сливочных" со счетом 2:5.

Выйти на вершину аттракциона: сможет ли Ливерпуль Клоппа повторить погром МЮ в матче с Реалом