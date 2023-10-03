В среду, 4 октября, Милану предстоит сыграть выездной матч с дортмундской Боруссией в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Большинство игроков "россонери" никогда прежде не играли на стадионе Сигнал Идуна Парк, поэтому главный тренер команды Стефано Пиоли принял необычное решение, призванное адаптироваться его подопечным на немецком стадионе.

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На последней тренировке на клубной базе в Миланелло игроки Милана работали под запись звуков Südtribüne, известную также под названием Желтая стена. Пиоли считает, что подобный эксперимент позволит игрокам его команды привыкнуть к раскалённой атмосфере в Дортмунде. На матче Боруссия – Милан ожидается около 80 тысяч болельщиков.