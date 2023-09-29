Шевченко сделал банальный выбор фаворитов на победу в Серии А
Андрей Шевченко рассказал, чего ждет от чемпионской борьбы в нынешнем сезоне Серии А.
"Кто может бросить вызов Интеру? В течение сезона постоянно наступает момент, когда кто-то немного вырывается вперед. Пока слишком рано о чем-то говорить.
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Интер очень хорошо провел начало сезона. Это позволяет им спокойно смотреть в будущее. Но я думаю, что другие команды ускорятся. Ожидаю, что Милан будет среди них", – цитирует Шевченко Tuttomercatoweb.
Добавим, что именно миланские клубы с 15 очками возглавляют турнирную таблицу Серии А после 6 туров.
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