У середу, 4 жовтня, Мілану належить зіграти виїзний матч із дортмундською Борусією в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Більшість гравців "россонері" ніколи раніше не грали на стадіоні Сігнал Ідуна Парк, тому головний тренер команди Стефано Піолі ухвалив незвичайне рішення, покликане адаптуватися його підопічним на німецькому стадіоні.

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На останньому тренуванні на клубній базі в Міланелло гравці Мілана працювали під запис звуків Südtribüne, відому також під назвою Жовта стіна. Піолі вважає, що подібний експеримент дасть змогу гравцям його команди звикнути до розпеченої атмосфери в Дортмунді. На матчі Борусія – Мілан очікується близько 80 тисяч уболівальників.

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