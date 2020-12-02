"Конечно, перед нами всегда стоит задача выигрывать каждый матч. Впрочем, игра с Ювентусом ничего не решает в турнирном положении.

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Все решит матч против Ференцвароша. Поэтому поединок с Ювентусом ничего не значит, но для нас важно сыграть хорошо и одержать победу", – пояснил Миколенко в комментарии Футбол NEWS.

Заметим, киевляне сыграют с Ювентусом сегодня, 2 декабря. Начало в 22:00. К слову, Динамо уже потеряло шансы на выход из группы Лиги чемпионов, однако теперь поборется за попадание в плей-офф Лиги Европы с Ференцварошем (сейчас у обоих по 1 очку).

Ювентус – Динамо: анонс матча Лиги чемпионов