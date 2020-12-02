"Звичайно, перед нами завжди є завдання вигравати кожен матч. Втім, гра з Ювентусом нічого не вирішує у турнірному становищі.

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Все вирішить матч проти Ференцвароша. Тому поєдинок з Ювентусом нічого не означає, але для нас важливо зіграти добре і здобути перемогу", – пояснив Миколенко у коментарі Футбол NEWS.

Зауважимо, кияни зіграють з Ювентусом сьогодні, 2 грудня. Початок о 22:00. До слова, Динамо вже втратило шанси на вихід із групи Ліги чемпіонів, проте тепер побореться за потрапляння в плей-офф Ліги Європи з Ференцварошем (наразі в обох по 1 очку).

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