"Разочарован, что Месси не приедет. В Барселоне я не играл, но хотел бы сыграть против такого футболиста.

Динамо – Барселона: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Физические кондиции? У нас была распечатка с последнего матча – одна из лучших игр по спринтам, беговой работе. Я пропустил 18 дней из-за коронавируса и теперь восстановился. Чувствую себя хорошо. Не могу сказать, что много потерял", – сказал Миколенко на пресс-конференции.

Напомним, 24 ноября Динамо будет принимать Барселону в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл.

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