Лионель Месси все еще не вернулся к тренировкам в общей группе ПСЖ перед поединком 4-го тура против Бенфики.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси пропустил матч с Реймсом (0:0) из-за травмы, и до сих пор не восстановился. Как информирует Le Parisien, в понедельник аргентинец не принимал участия в тренировке команды.

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Таким образом, Месси пропустит матч с Бенфикой, который будет сыгран во вторник, 11-го октября в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, врачи ПСЖ определили Лионелю диагноз – контрактура икроножной мышцы. ПСЖ не станет рисковать его здоровьем и выпускать до полного восстановления.

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