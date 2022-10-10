Ліонель Мессі все ще не повернувся до тренувань у загальній групі ПСЖ.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі пропустив матч із Реймсом (0:0) через травму, і досі не відновився. Як інформує Le Parisien, у понеділок аргентинець не брав участі у тренуванні команди.

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Таким чином, Мессі пропустить матч із Бенфікою, який буде зіграний у вівторок, 11 жовтня в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, лікарі ПСЖ визначили Ліонелю діагноз – контрактура литкового м'яза. ПСЖ не ризикуватиме його здоров'ям і не випускатиме на поле до повного відновлення.

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