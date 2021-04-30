Килиан Мбаппе не будет участвовать в грядущей встрече чемпионата Франции против Ланса (завтра, 1 мая) из-за травмы правой икры, информирует официальный сайт ПСЖ.

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Эту информацию подтвердил и Почеттино: "У Мбаппе дискомфорт. Мы надеемся, что он незначительный и Килиан к нам скоро вернется".

Такие новости являются не слишком приятными для парижан, ведь уже во вторник, 4 мая, им придется играть с Манчестер Сити в другом полуфинале ЛЧ.

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Заметим, первая встреча 1/2 финала между французским и английским грандами завершилась победой Зинченко и Ко со счетом 2:1.

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