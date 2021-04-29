ПСЖ – Манчестер Сити: голкипер "горожан" чаще получал мяч, чем Мбаппе
10:10 - Читати українською
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не смог продемонстрировать свою игру в поединке с Манчестер Сити (1:2).
завершено
15’ Маркиньос
77’ Идрисса Гуйе
Кевин де Брюйне 65’
Рияд Марез 71’
15’ Маркиньос
65’ Кевин де Брюйне
71’ Рияд Марез
77’ Идрисса Гуйе
Главная звезда парижан Килиан Мбаппе лишь 30 раз сумел коснуться мяча в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, сообщает ESPN.
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Для сравнения, даже вратарь гостей Эдерсон встречался с мячом 31 раз. Например, в предыдущем матче парижан против Метца (3:1) Килиан касался мяча более 60 раз.
Ответный матч между этими соперниками запланирован на 4 мая.
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