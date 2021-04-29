Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе не смог продемонстрировать свою игру в поединке с Манчестер Сити (1:2).

Главная звезда парижан Килиан Мбаппе лишь 30 раз сумел коснуться мяча в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити, сообщает ESPN.

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Для сравнения, даже вратарь гостей Эдерсон встречался с мячом 31 раз. Например, в предыдущем матче парижан против Метца (3:1) Килиан касался мяча более 60 раз.

Ответный матч между этими соперниками запланирован на 4 мая.

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