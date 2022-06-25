"Есть и другие, но да, эти две среди моих целей. Лига чемпионов – четкая и заявленная цель. Это то, чего мы хотим, и мы знаем, что такая возможность есть. Но также важно быть безоговорочно лучшими во Франции, поэтому что в последние два года ситуация была несколько иной. Что касается статуса лучшего бомбардира в истории, то мне это по силам. Если я опережу Кавани, будет прекрасно. И нет причин не сделать это, если я продолжу так же, как и сейчас.

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ПСЖ важен для меня! Но я только часть проекта, я не был у его истоков. Нас ждут огромные изменения и большие дела. Клуб должен иметь первостепенное значение. Это не мой проект. ПСЖ существовал до меня и продолжит существовать после. Я просто хочу внести свой вклад", – сказал Мбаппе для BFMTV.

Напомним, лучшим бомбардиром в истории ПСЖ пока является Эдинсон Кавани, забивший 200 голов за французскую команду. В активе Килиана Мбаппе на данный момент 170 мячей.

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