toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Марсело рассказал о своей травме, полученной в матче с Викторией

24 октября 18:30 102 Читати українською
Марсело рассказал о своей травме, полученной в матче с Викторией
Марсело / фото из соцсетей

Защитник Реала Марсело после победы над Викторией в Лиге чемпионов обвинил журналистов в зависти, а также рассказал о своей травме.

"Травма? Я чувствую себя хорошо сейчас. Я получил тяжелый удар. Подобные ситуации не должны оставаться безнаказанными. Судьи должны их видеть.

Реал — Виктория – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лопетеги – замечательный тренер. Он делает отличную работу. Трудно не выигрывать, но это журналисты говорят о кризисе. Вы все (журналисты) пытаетесь навредить атмосфере в команде. Вы просто завидуете, потому что не умеете играть в футбол.

Я посвятил свой гол тренеру по физподготовке Антонио Пинтусу. Он мне нравится, к тому же у него нет волос, а у меня есть", – цитирует Марсело Football Espana.

Реал – Виктория Пльзень: Марсело травмировался накануне Эль Классико

Лига чемпионов3 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Виктория Пльзень: Вторник 23 октября 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 1
Виктория Пльзень
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Марсело Марсело Лига чемпионов Реал Мадрид - Виктория Пльзень
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
50
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук