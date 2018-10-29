Марсело рассказал о своей травме, полученной в матче с Викторией

Защитник Реала Марсело после победы над Викторией в Лиге чемпионов обвинил журналистов в зависти, а также рассказал о своей травме.

"Травма? Я чувствую себя хорошо сейчас. Я получил тяжелый удар. Подобные ситуации не должны оставаться безнаказанными. Судьи должны их видеть.

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Лопетеги – замечательный тренер. Он делает отличную работу. Трудно не выигрывать, но это журналисты говорят о кризисе. Вы все (журналисты) пытаетесь навредить атмосфере в команде. Вы просто завидуете, потому что не умеете играть в футбол.

Я посвятил свой гол тренеру по физподготовке Антонио Пинтусу. Он мне нравится, к тому же у него нет волос, а у меня есть", – цитирует Марсело Football Espana.

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