Марсело розповів про свою травму, отриману в матчі з Вікторією

Захисник Реала Марсело після перемоги над Вікторією в Лізі чемпіонів звинуватив журналістів в заздрості, а також розповів про свою травму.

"Травма? Я відчуваю себе добре зараз. Я отримав важкий удар. Подібні ситуації не повинні залишатися безкарними. Судді повинні їх бачити.

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Хулен Лопетегі – чудовий тренер. Він робить відмінну роботу. Важко не вигравати, але це журналісти говорять про кризу. Ви всі (журналісти) намагаєтеся нашкодити атмосфері в команді. Ви просто заздрите, бо не вмієте грати в футбол.

Я присвятив свій гол тренеру з фізпідготовки Антоніо Пінтусу. Він мені подобається, до того ж у нього немає волосся, а у мене є", – цитує Марсело Football Espana.

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