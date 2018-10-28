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Марсело розповів про свою травму, отриману в матчі з Вікторією

24 жовтня 18:30 280 Читать на русском
Марсело розповів про свою травму, отриману в матчі з Вікторією
Марсело / фото із соцмереж

Захисник Реала Марсело після перемоги над Вікторією в Лізі чемпіонів звинуватив журналістів в заздрості, а також розповів про свою травму.

"Травма? Я відчуваю себе добре зараз. Я отримав важкий удар. Подібні ситуації не повинні залишатися безкарними. Судді повинні їх бачити.

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Хулен Лопетегі – чудовий тренер. Він робить відмінну роботу. Важко не вигравати, але це журналісти говорять про кризу. Ви всі (журналісти) намагаєтеся нашкодити атмосфері в команді. Ви просто заздрите, бо не вмієте грати в футбол.

Я присвятив свій гол тренеру з фізпідготовки Антоніо Пінтусу. Він мені подобається, до того ж у нього немає волосся, а у мене є", – цитує Марсело Football Espana.

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Реал Мадрид - Вікторія Пльзень: Вівторок 23 жовтня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
2 : 1
Вікторія Пльзень
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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Марсело Марсело Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Вікторія Пльзень
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