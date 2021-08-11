"Очень счастлив, что удалось забить и как сыграла наша команда. Несмотря на то, что матч получился достаточно жестким, поздравляю всех. Мы знали о сложностях, которые должны были возникнуть. Для нас эта игра много значила. В любом случае победа была значимой. Не скажу, что легкой, но значимой.

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К сожалению, в последнем матче чемпионата мы сыграли не так хорошо. Нужно было забыть предыдущий поединок, сконцентрироваться на сегодняшнем матче. Команде это удалось. Всегда очень важно, чтобы стадион был заполнен болельщиками. Поздравляю всех, кто присутствовал сегодня и поддерживал. Эта победа для них. Мы – вместе.

Еще не так много знаю о Монако, еще не видел ничего. Игра будет непростой, потому что матчи такого уровня всегда даются нелегко. Будем готовиться", – цитирует Антонио сайт ТК Футбол.

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