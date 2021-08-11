"Дуже щасливий, що вдалося забити і як зіграла наша команда. Попри те, що матч вийшов досить жорстким, вітаю всіх. Ми знали про складнощі, які мали виникнути. Для нас ця гра багато значила. У будь-якому випадку, перемога була значущою. Не скажу, що легкою, але значущою.

Шахтар – Генк: InStat визначив найкращого гравця "гірників" у матчі Ліги чемпіонів

На жаль, в останньому матчі чемпіонату ми зіграли не так добре. Потрібно було забути попередній поєдинок, сконцентруватися на сьогоднішньому матчі. Команді це вдалося. Завжди дуже важливо, щоб стадіон був заповнений уболівальниками. Вітаю всіх, хто був присутній сьогодні і підтримував. Ця перемога для них. Ми – разом.

Ще не так багато знаю про Монако, ще не бачив нічого. Гра буде непростою, тому що матчі такого рівня завжди даються нелегко. Будемо готуватися", – цитує Антоніо сайт ТК Футбол.

Шахтар на класі виграв важкий бій в Генка й пройшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів