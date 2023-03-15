Манчестер Сити повторил свою самую крупную победу в Лиге чемпионов. В марте 2019 года "горожане" одержали победу с таким же счётом над Шальке (7:0). Об этом информирует Opta.

Ман Сити вышел в четвертьфинал ЛЧ, забив 7 голов Лейпцигу – Холанд оформил пента-трик, повторив рекорд легенды Шахтера

Эрлинг Холанд стал третьим игроком, который забил пять мячей в одном матче ЛЧ после Луиса Адриано и Лионеля Месси. Бразилец оформил это достижение в 2014 году в матче с БАТЭ, а аргентинец – в 2012 году в матче с Байером.

Теперь на счету Холанда 30 голов в Лиги чемпионов. Он – первый игрок в истории турнира, которому потребовалось 25 матчей для того, чтобы покорить эту отметку. Также норвежец является самым молодым игроком с 30 голами в истории турнира. Во вторник, 14 марта, Эрлингу было 22 года и 236 дней.

Холанд оформил пять хет-триков за Манчестер Сити во всех турнирах этого сезона, что на три хет-трика больше, чем у любого другого игрока в топ-5 чемпионатах Европы.