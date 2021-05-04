Англійський футбол офіційно завоював право називатись найсильнішим у Європі, вирвавшись на перше місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Крім того, за середнім показником Instat Index найпотужнішою топ-лігою прямо зараз є АПЛ, а найсильнішим клубом за цим же критерієм виступає Манчестер Сіті. Не дивно, що у 2021 році ми опинилися на межі двох англійських фіналів у єврокубках. Втім, статистика – це одна справа, а півфінальний матч-відповідь між грандами – зовсім інша. Тут вже ніякі коефіцієнти не працюють.

Манчестер Сіті – ПСЖ: прогноз і де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Кому, як не Манчестер Сіті про це знати? Команда протягом чотирьох років вилітала з турніру, навіть не діставшись до півфіналу, причому двічі її вибивали французи (Монако і Ліон). Футболісти раз за разом наривалися на так званий синдром Гвардіоли – Пеп має схильність перекроїти звичну тактику у вирішальний момент.

Щось схоже сталося і в матчі проти ПСЖ у Парижі: британці почали у незвичній для себе моделі з несиметричним пресингом, залишаючи без уваги Баккера заради тиску на центральну вісь – в теорії, це дозволяло пресингувати обмеженими силами, не підіймаючи лінію оборони. Взагалі, Сіті намагався триматися жорсткої структури без різноманітних фальшивих ролей та ривків за спину й між лініями.

На практиці виявилось, що ігрова структура Манчестер Сіті занадто неповоротка. "Містянам" у першому таймі не вистачало цікавих переміщень та динаміки, без яких володіння м'ячем просіло до критично низьких 53%. Щонайгірше, ПСЖ розривав цю структуру, користуючись простими прийомами – опусканням Паредеса до центрбеків для розіграшу, відходом Неймара в глибину, зміною флангів, тощо. Як наслідок, у стартові півгодини за кількістю ударів парижани вели з рахунком 7:1, а на табло горів рахунок 1:0.

Наприкінці першого тайму Пеп Гвардіола змінив підхід. Манчестер Сіті почав грати у звичний для себе футбол з переходом Сілви у передню лінію при пресингу, переведенням Канселу під гру на ширину атаки й агресивним тиском на чужій третині. Цим англійці переломили хід поєдинку – вже на 40-й хвилині рахунок міг зрівняти Фоден, а в другому таймі "містяни" домінували, втискаючи ПСЖ у штрафний.

З виходом лівоногого Зінченка пасьянс остаточно склався – англійці плели мережива й практично не втрачали м'яч, що вилилось у два голи, червону картку для Гуйє та відсутність моментів з боку суперника.

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Класичний футбол Манчестер Сіті по перерві виніс Париж практично в одні ворота. Втім, навіть у першому таймі французи страждали від мінусів при організації гри – у них часто виникали шалені розриви. Після такої поразки ПСЖ називають аутсайдером битви за фінал, але опиратися лише на картинку з Парк де Пренс не дуже правильно. Під керівництвом Маурісіо Почеттіно цей колектив став занадто непередбачуваним і нелогічним.

З тією ж Барселоною парижани оформили розгром у першому матчі, але в другому каталонці ледь не влаштували Ремонтаду-2. У Мюнхені команду трощили, однак ПСЖ при статистиці ударів 6:31 виграв з рахунком 3:2 – а вдома вже французи знущалися над Баварією. Знущалися, аби зазнати мінімальної поразки.

Такі гойдалки у парижан виникають через кілька факторів. По-перше, Маурісіо Почеттіно найкраще проявляє себе у ролі адаптивного тренера, підлаштовуючись під особливості суперника – прочитати аргентинця заздалегідь теж непросто, але здебільшого він звик вирішувати проблеми вже по ходу самої гри.

По-друге, "родзинкою" футболу ПСЖ є ставка на індивідуальну перевагу зірок. На дистанції такий підхід є ризикованим, але у топ-матчах технічні навички та інтелект вирішують дуже багато – Неймар і компанія руйнують звичний для топів пресинг своїми вільними позиціями та здатністю проходити суперників на дриблінгу чи ривках. Крім того, вони ефективно комбінують один між одним. Баварію подібний футбол поставив у глухий кут.

З іншого боку, ПСЖ через кадрові проблеми втратив тактичну гнучкість, яку мав рік тому, а ставка на індивідуалізм робить команду залежною від ситуації у лазареті та картини матчу. Той же Мбаппе у матчі з Сіті не завдав жодного удару (хоча віддав чотири передачі під них) – в другому таймі він взагалі розчинився, але так сталося через необхідність прикривати фланг при обороні. ПСЖ, між тим, не міг вийти у атаку через відмову від дірявого пресингу, від якого було більше проблем, ніж користі. Як наслідок, по ланцюжку вмерла вся контргра – Верратті і Ді Марія/Мбаппе сідали в оборону, а Неймар попереду залишався у меншості.

Внаслідок всіх цих недоліків ПСЖ і досі не може вирватись на першу позицію в Лізі 1, за три тури до кінця сезону тримаючись на дистанції в одне очко від Лілля. В попередніх чотирьох матчах парижани святкували чотири перемоги, але не всі з них були впевненими – той же Сент-Етьєн міг "поховати" команду на останніх хвилинах. У Манчестер Сіті результати схожі, але проблеми на полі є лишень наслідком масштабних ротацій та експериментів. Підопічні Пепа Гвардіоли можуть собі це дозволити – вони де-факто виграли АПЛ ще взимку.

Словом, сьогодні маємо протистояння прагматичного й відкаліброваного футбольного робота з групою геніальних художників. Англійці виглядають сильнішими через кращу організацію гри, підтверджену поєдинком на Парк де Пренс, однак за ПСЖ грає здатність дивувати нестандартими ходами й фантастичними технічними рішеннями. У порівнянні з паризьким матчем глобально нічого не змінилося – просто тепер Парижу необхідно забивати двічі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Гарсія – Мбаппе (під питанням), Летельє, Бернат

Дискваліфіковані: Гуйє (ПСЖ)

Орієнтовні склади на матч Манчестер Сіті – ПСЖ

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Бернаду Сілва, Родрі, Гюндоган – Марез, де Брюйне, Фоден

ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньйос, Кімпембе, Діалло – Еррера, Паредес – Ді Марія, Верратті, Неймар – Мбаппе

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Здебільшого, у матчах таких великих клубів за фінал Ліги чемпіонів важко визначити фаворита, але сьогодні він відомий. Манчестер Сіті у Парижі погано провів перший тайм, однак навіть на тлі такої гри суперника ПСЖ вдалося провести лише 25-30 ударних хвилин – а після переходу британців на класичну модель підопічні Маурісіо Почеттіно втратили контроль над поєдинком. Не допомагали ні адаптація по ходу зустрічі, ні техніка зірок.

Звісно, команді Пепа Гвардіоли теж було непросто. ПСЖ вміє оборонятись, а два голи були випадковими (хоча й заслуженими), однак набір тактичних інструментів, темп і злагодженість дій футболістів Сіті перевищують можливості парижан. Французи вміють підлаштовуватись і швидко просувати м'яч на індивідуальних якостях лідерів, та і з реалізацією у них проблем немає – втім, підопічним Маурісіо Почеттіно не вистачає здатності витримувати тривалий тиск. Тріумф у Мюнхені та нічия у другому поєдинку з Барсою – це випадковість, а не закономірність.

Зрештою, у ПСЖ дуже неприємний розклад. Сьогодні Парижу необхідно забивати мінімум двічі й при цьому не пропускати – і якщо біля чужих воріт команда здатна навести паніку, то біля власних все не дуже добре. Підопічні Маурісіо Почеттіно в останніх десяти матчах у всіх турнірах лишень раз зіграли на "нуль".

Хоча й в атаці сьогодні можуть виникнути проблеми, адже Мбаппе пропустив через травму поєдинок проти Ланса й накульгував у понеділок. Його поява на полі все одно дуже вірогідна, але фізична форма нападника викликає серйозні запитання.

З огляду на всі ці фактори, можна впевнено прогнозувати прохід Манчестер Сіті у фінал. Ба більше – "містяни" цілком здатні виграти і матч-відповідь. Хоча легко не буде.

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