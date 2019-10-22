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Манчестер Сити – Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов с участием Малиновского

21:55 204 Читати українською
Манчестер Сити – Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов с участием Малиновского
Манчестер Сити – Аталанта: Малиновский попал в стартовый состав на матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити принимает Аталанту в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию будет в этой новости

 

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити – Аталанта начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Манчестер Сити – Аталанта: Малиновский и другие звезды итальянцев в эффектном промо к матчу Лиги чемпионов

Стартовые составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Родри, Менди – Де Брюйне, Гюндоган, Фоден – Марез, Агуеро, Стерлинг

Запасные: Браво, Стоунз, Жезус, Б. Силва, Д. Силва, Канселу, Отаменди

Аталанта: Голлини – Толой, Джимшити, Мазьелло – Кастань, Де Роон, Фройлер, Госенс – Малиновский – Гомес, Иличич

Запасные: Спорьелло, Муріель, Арана, Хатебур, Ибаньес, Пашалич, Муса

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