Манчестер Сити – Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов с участием Малиновского

Манчестер Сити принимает Аталанту в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию будет в этой новости
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити – Аталанта начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Манчестер Сити – Аталанта: Малиновский и другие звезды итальянцев в эффектном промо к матчу Лиги чемпионов
Стартовые составы
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Фернандиньо, Родри, Менди – Де Брюйне, Гюндоган, Фоден – Марез, Агуеро, Стерлинг
Запасные: Браво, Стоунз, Жезус, Б. Силва, Д. Силва, Канселу, Отаменди
Аталанта: Голлини – Толой, Джимшити, Мазьелло – Кастань, Де Роон, Фройлер, Госенс – Малиновский – Гомес, Иличич
Запасные: Спорьелло, Муріель, Арана, Хатебур, Ибаньес, Пашалич, Муса
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