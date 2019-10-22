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Манчестер Сіті – Аталанта: Маліновський потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів

20:55 306 Читать на русском
Манчестер Сіті – Аталанта: Маліновський потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті – Аталанта: стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті приймає Аталанту в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію буде в цій новині

 

Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Аталанта розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція поєдинку пройде на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Манчестер Сіті – Аталанта: Маліновський та інші зірки італійців в ефектному промо до матчу Ліги чемпіонів

Стартові склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Фернандіньо, Родрі, Менді – Де Брюйне, Гюндоган, Фоден – Марез, Агуеро, Стерлінг

Запасні: Браво, Стоунз, Жезус, Б. Сілва, Д. Сілва, Канселу, Отаменді

Аталанта: Голліні – Толой, Джимшиті, Маз'єлло – Кастань, Де Роон, Фройлер, Госенс – Маліновський – Гомес, Ілічіч

Запасні: Спорьєлло, Муріель, Арана, Хатебур, Ібаньєс, Пашаліч, Муса

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