Манчестер Сити принимает Спортинг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Спортинг стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры доступна на онлайн-сервисе MEGOGO. Компания открыла доступ ко всему футбольному контенту бесплатно.

Манчестер Сити – Спортинг: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Три недели назад в Лиссабоне подопечные Хосепа Гвардиолы буквально уничтожили соперника, забив пять "сухих" мячей. Подобный результат фактически превратил отчетный поединок в формальность, но у Спортинга будет хоть маленький шанс поквитаться. Дело в том, что у "горожан" существенные кадровые потери.

Манчестер Сити: Эдерсон – Иган-Райли, Стоунз, Ляпорт, Зинченко – Фернандинью – Бернарду, Гюндоган – Фоден, Стерлинг, Жезус

Спортинг: Адан – Инасио, Коатес, Нету – Порро, Угарте, Табата, Рейс – Сарабия, Паулинью, Слимани