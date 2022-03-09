Манчестер Сіті приймає Спортінг в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сіті – Спортінг стартує о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція гри доступна на онлайн-сервісі MEGOGO. Компанія відкрила доступ до усього футбольного контенту безкоштовно.

Манчестер Сіті – Спортінг: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Три тижні тому в Лісабоні підопічні Хосепа Гвардіоли буквально знищили суперника, забивши п'ять "сухих" м'ячів. Подібний результат фактично перетворив звітний поєдинок у формальність, але у Спортінга буде бодай маленький шанс поквитатися. Річ у тому, що в "містян" істотні кадрові втрати.

Манчестер Сіті: Едерсон – Іган-Райлі, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Фернандінью – Бернарду, Гюндоган – Фоден, Стерлінг, Жезус

Спортінг: Адан – Інасіо, Коатес, Нету – Порро, Угарте, Табата, Рейс – Сарабія, Паулінью, Слімані