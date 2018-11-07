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Манчестер Сити – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА

16:51 197 Читати українською
Манчестер Сити – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА
Манчестер Сити – Шахтер: онлайн-видеотрансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Юношеская команда Шахтера сыграет против сверстников из Манчестера. Смотрите прямую видеотрансляцию поединка на сайте "Футбол 24".

Шахтер U-19 на выезде будет противостоять Манчестер Сити U-19 в матче 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Начало встречи – в 17:00.

Андерлехт U-19 – Динамо U-19 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Отметим, и Манчестер Сити, и Шахтер потеряли все шансы на выход из группы F. После 3-х туров в активе обеих команды только по одному зачетному пункту. Зато Хоффенхайм и Лион имеют по 9 и 7 очков соответственно.

Очный матч Лиона U-19 и Хоффенхайма U-19 уже завершился зрелищной ничьей 3:3.

Манчестер Сити U-19 – Шахтер U-19: онлайн-видеотрансляция матча:

Юношеская лига УЕФА4 тур

Манчестер Сити U-19 - Шахтер U-19: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити U-19
- : -
Шахтер U-19
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